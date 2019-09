Kabarett in Neukirchen-Vluyn : Trepper und das Bekenntnis zum Ruhrgebietskumpel

Wolfgang Trepper. Foto: www.jagu-agentur.de

„Ich bin stolz, in einem Land zu leben, in dem man noch alles auf der Bühne sagen darf, ohne dafür gleich in den Knast zu wandern.“ Genau das tat der in Rheinhausen geborene und heute in Hamburg lebende Kabarettist Wolfgang Trepper am Samstag ausgiebig in Neukirchen-Vluyn.

Mehr als zwei Stunden redete er dort in der komplett ausverkauften Kulturhalle über einst und jetzt hoch verehrte Sportler, über legendäre Fernsehmoderatoren, deutsche und ausländische Poliker, sowie über neue und alte Stars am Film- und Schlagerhimmel, also über alles, was dem deutschen Medienkonsumenten zurzeit mehr oder weniger heftig am Herzen liegt.

Dass er dabei mit seinen eigenen, meist ziemlich boshaften Ansichten dazu nicht hinter dem Berg hielt, war klar. Schließlich ist das seit 16 Jahren und 22 Soloprogrammen sein kabarettistisches Markenzeichen. Ein Markenzeichen, dem er auch an diesem Abend wieder voll gerecht wurde. „Wissen sie, was mir zurzeit am meisten auf die Nerven geht?“, fuhr er mit einem schmerzhaft untermalten Grinsen fort. „Der Brexit. Ich würde den Briten genau 14 Tage Zeit für eine Entscheidung geben, und sie dann, wenn das nicht klappt, ihren Lammfleischgerichten mit Minzsoße überlassen.“

Viel wichtiger sei es jedoch, dass man im letzten Jahr den Roboter und davor die Frau zum „Menschen des Jahres“ erklärt habe, dass Franz Beckenbauer „lediglich“ 6,4 Millionen Euro für die Fifa habe locker machen müssen, um die Fußballweltmeisterschaft 2006 nach Deutschland zu holen, oder dass die SPD derzeit so fix und fertig sei, dass ein für nur wenige Stunden auferstandener Willy Brand heute verzweifelt fragen würde: „Was habt ihr mit meiner Partei gemacht, ihr Abeiterverräter?“