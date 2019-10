Vluyner Platz : Gemütlich einkehren beim Postmeister

Neukirchen-Vluyn Der Vluyner Platz präsentiert sich als Treffpunkt mit gern besuchten Geschäften und Lokalen. Beliebt ist zum Beispiel das „Postcafé“ von Dieter Rink, der voll des Lobes über die Entwicklung des Platzes ist.

Dieter Rink ist Gastgeber und als Postmeister mit seinem dreiköpfigen Team zudem für die Annahme und Ausgabe von Post jeglicher Art zuständig. Gleichzeitig bietet sich das Ladenlokal mit seinen verschiedenen Geschenkartikeln als idealer Stöberort an. Zu den Angeboten gehören Vasen, Skulpturen, Leuchter, Modeschmuck, Taschen und Tücher. „Wir bieten ein kleines Sortiment und sind bei der Suche nach einem passenden Mitbringsel behilflich“, sagt Dieter Rink. Hinzu kommt ein Sortiment an gängigen Karten für jeden Anlass. Dieter Rink hat sich von den Wünschen seiner Kundschaft inspirieren lassen, bietet kühle, alkoholfreie Getränke. Auch verschiedene Spirituosen wie Liköre schmecken vor Ort oder aber werden als kleines Geschenk schön verpackt. Das Weinsortiment hat er ausgebaut. „Neben deutschen Weinen aus Rheinhessen habe ich auch spanische Weine im Angebot, die bei meinen Gästen das Urlaubsfeeling verlängern“, so Rink rückblickend auf die Sommerwochen. Brände wie Mirabelle und Co. werden auch gerne zu Kaffeespezialitäten getrunken.