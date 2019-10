Gemeinde holt Angebote ein : Kehrmaschinen könnten Rheurdts Hauptstraßen reinigen

(got) Im Oködorf haben die Bürger nicht nur den Bürgersteig sauber zu halten, sondern auch die Fahrbahn. Das gilt auch bei den großen Durchgangsstraßen, zum Beispiel Niederend, Hochend oder Rathausstraße im Ortsteil Rheurdt oder Vluyner Straße, Hauptstraße oder Tönisberger Straße in Schaephuysen.

Hintergrund für die Überlegungen ist eine rechtliche Auseinandersetzung, in der es um die Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Rheurdt ging. Ein Verwaltungsgericht wies die Gemeinde an, die heutige Satzung zu überarbeiten, die aus dem Jahr 1995 stammt. „Sie entspricht nicht mehr der heutigen Rechtsprechung“, sagte am Montagabend Udo Hövelmans, zu dessen Fachbereich neben dem Planen und Bauen auch die Ordnung zählt. Zum einen werde Reinigung heute als Oberbegriff verstanden. Diese Reinigung bestehe aus Straßenreinigung vom Frühjahr bis zum Herbst und aus der Winterwartung.