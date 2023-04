Für Behördengänge in Nettetal Service für Bürger, aber bitte mit Termin!

Das Terminvergabe-System hat auch dafür gesorgt, dass der Bürger nun in einer etwas anders gestalteten Umgebung im Amt empfangen wird. Wer etwa durch den Haupteingang das Rathausfoyer betrifft, findet rechter Hand nicht nur in einer Rezeption einen Mitarbeiter, der Auskunft geben und durch den Amtsweg lotsen kann. Man findet dort auch einen Automaten mit Touch-Bildschirm, an dem er sich als angekommen melden kann. Von ein paar Stühlen in einem Wartebereich kann er dann auf Bildschirmen sehen, wann er an der Reihe ist, vor einem der drei Schreibtische in einem großen Raum links des Eingangs Platz zu nehmen, um mit Mitarbeitern des Bürgerservices sein Anliegen zu regeln. Von den drei Plätzen seien immer zwei mit Mitarbeitern besetzt, sagt Marquardt-Schneiders. Rechts in der Ecke des Raumes ist ein weiterer Platz, an dem eine Mitarbeiterin über touristische Angebote und Sehenswürdigkeiten Nettetals informiert und wo es auch Broschüren dazu gibt.