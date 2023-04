Mobilität im Kreis Viersen So unzufrieden sind Radfahrer

Die Städte und Gemeinden im Westkreis werden von Radfahrern weiterhin schlecht benotet. Das ist das Ergebnis des jüngsten Fahrradklima-Tests des ADFC, dessen Resultate am Montag vorgestellt wurden. Die Stadt Viersen konnte sich gegenüber der vergangenen Befragung vor zwei Jahren nicht verbessern, kommt mit der Gesamt-Schulnote 4,3 auf Platz 93 von 119 Orten vergleichbarer Größe bundesweit. Die Schulnote 4,3 bekam die Kreisstadt auch in den vergangenen drei Befragungen, davor war es eine 4,0. Die Stadt Nettetal wird von den Radfahrern mit der Schulnote 3,9 bewertet; bei der Befragung im Jahr 2020 war es eine 4,0. Die Burggemeinde Brüggen rutschte von einer 3,6 auf eine 3,7 ab, die Gemeinde Schwalmtal erhielt eine 4,0. Sie war erstmals beim Fahrrad-Klimatest dabei. Nicht vertreten ist die Gemeinde Niederkrüchten; dort hatten sich zu wenige Menschen an der Befragung beteiligt.