37 Jahre im Nettetaler Rathaus gearbeitet Kämmerer Müller mit Musik, Dias und herzlichem Dank verabschiedet

Am Montag verabschiedete ihn Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) vor rund 70 Gästen aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft, am Freitag sagt Müller in der Rathauskantine den Mitarbeitern „Tschüss“. Zum offiziellen Empfang im Ratssaal waren auch Müllers Lebensgefährtin Klaudia Rudat sowie seine Töchter Linda und Anja gekommen. Auf jeden Fall bleibt Müller in Lobberich. Und auch die Musikreihe „Live am Wenkbüll“, die er mit Rudat und weiteren Aktiven ins Leben gerufen hat, wird fortgeführt.