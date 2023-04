Wechsel beim Verein „Nettetaler Literaturtage“ Fachfremd, aber Literatur-begeistert: der neue Leiter der Literaturtage

Als sich sein Vorgänger Gerd Wagner umorientierte und überraschend den Vorsitz des Vereins aufgab, saßen Ulrich Schmitter, der frühere Leiter der Stadtbücherei, Buchhändler Fabias Matussek und Minten zusammen und philosophierten über die Perspektiven des Vereins. Irgendwann kam es dann zum Schwur. Minten hat den Vorsitz gern übernommen, seine Wahl freue ihn. Der Verein sei gut aufgestellt, den acht Kollegen gelinge es bei ihren verschiedenen Eigeninteressen stets die Neutralität zu wahren und das Interesse an Literatur in Nettetal zu fördern. Als Fachfremder vertraut Minten auf die vorhandene Fachexpertise im Verein. In Nettetal gebe es zwei Buchhandlungen, die städtische Bücherei sei mit der neuen Leiterin Iris Schulz auf einem guten Wege. Und Ulrich Schmitter bringe weiterhin viel Wissen und Enthusiasmus ein, auch wenn er als Ruheständler in Düsseldorf lebe und vor Ort nicht mehr so präsent sei.