Kultur in Nettetal : Kulturfonds-Gelder für Jazzduo und „Nettegeflüster“

Kultur in Nettetal

Nettetal Der Kulturausschuss hat für die corona-bedingt angeschlagene Kulturszene in Nettetal eine Förderung beschlossen. Aus dem Sonderfonds erhalten das Internetportal Nettegeflüster und das Fink-Körner-Duo Zuwendungen.

Der Sonderfonds 2020 für Nettetaler Kultur geht an das Internetportal Nettegeflüster und das Fink-Körner-Duo. Darüber befand der Kulturausschuss des Stadtrates in seiner ersten Sitzung. Mit Blick auf die corona-bedingt angeschlagene Nettetaler Kulturszene hatte der Stadtrat einen Sonderfonds in Höhe von 10.000 Euro beschlossen – je 5000 Euro für 2020 und 2021. Die Organisationen müssen sich bewerben, je Antrag werden bis zu 1000 Euro gewährt.