Großprojekt in Wesel : Ausschuss begeistert vom Vorentwurf fürs Kombibad

Großprojekt in Wesel

So soll das neue Kombibad in Wesel aussehen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Im Stadtentwicklungsausschuss wurde am Mittwoch der Vorentwurf für den Neubau des Komibades am Rhein vorgestellt. Wie berichtet, soll das gut 40-Millionen-Euro-Projekt unter anderem über mehrere Becken und einen Saunabereich verfügen.

Die Politiker im Bühnenhaus waren vom der Präsentation des Vorentwurfes fast alle uneingeschränkt angetan. „Das ist der Wurf, den wir für die nächsten 40 bis 50 Jahre machen. Das Kombibad wird ein Alleinstellungsmerkmal und ein neuer Anziehungspunkt sein“, erklärte SPD-Fraktionschef Ludger Hovest. In seiner Funktion als Bäder-Aufsichtsratsvorsitzender forderte er, noch in diesem Jahr das Projekt politisch abzusegnen. „Der Sack muss zugemacht werden. Dann wird über die Finanzierung gesprochen.“ Sollten danach noch Änderungswünsche diskutiert werden, könnte das Projekt „aus dem Ruder laufen. So wie die Elbphilharmonie oder Stuttgart 21.“