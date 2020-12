Corona im Kreis Viersen : Weiterer Covid-19-Patient stirbt an den Folgen seiner Infektion

Kreis Viersen Erstmals befinden sich mehr als 1300 Menschen im Kreis Viersen in Quarantäne. Die Zahl der Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden, steigt auf einen neuen Höchststand. Ein Patient aus Brüggen starb an den Folgen seiner Corona-Infektion – es ist der 53. Todesfall im Kreis seit Beginn der Pandemie.

Krankenhäuser In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen wurden am Mittwoch 46 Menschen stationär behandelt, davon neun auf Intensivstationen. Fünf wurden beatmet.

Einrichtungen Neuinfektionen gibt es unter anderem im Notburgahaus in Viersen, in der Kita St. Cornelius in Viersen-Dülken, in der Kita Pusteblume in Niederkrüchten und im Clara-Schumann-Gymnasium in Viersen-Dülken.