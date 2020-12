Corona im Kreis Viersen : Pflege-Bonus: Viele profitieren nicht

Mitarbeiter des St.-Irmgardis-Hospitals in Viersen-Süchteln erhalten keine Bonuszahlungen. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Während AKH-Mitarbeiter Geld bekamen, gehen St.-Irmgardis-Mitarbeiter und Angestellte des Städtischen Krankenhauses Nettetal leer aus.

„Ob ein Haus einen Auszahlungsanspruch hat, hängt vom Verhältnis der Bettenzahl zu den stationär versorgten Covid-19-Fällen von Januar bis Mai 2020 ab“, erklärt Petra Langhage, Sprecherin des Städtischen Krankenhauses Nettetal. „Häuser mit weniger als 500 Betten mussten mindestens 20 stationäre Fälle vorweisen. Diese Quote hat unser Haus knapp unterschritten und war damit leider nicht anspruchsberechtigt.“ Auch die Mitarbeiter des St.-Irmgardis-Hospitals in Viersen-Süchteln erhalten keine Boni – „da wir nicht zu den ausgewählten Kliniken gehören, die dafür Bundesmittel erhalten haben“, so Sprecherin Sigrid Baum. Das AKH hat 333 Beschäftigten einen Bonus von insgesamt 134.500 Euro ausgeschüttet. Der Betriebsrat hätte die Zahlungen gerne auf alle Beschäftigten aufgeteilt. Dies sei jedoch aufgrund der gesetzlichen Regelungen nicht möglich gewesen, teilte die Klinik mit.