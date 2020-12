Unfall in Nettetal : Verunglückter Radfahrer ist tot

Am 30. November stieß ein Rennradfahrer in Leuth mit einem Auto zusammen. Am Wochenende erlag er seinen Verletzungen. Foto: dpa/Marcel Kusch

(hb) Der 80-jährige Grefrather Rennradfahrer, der am 30. November in Leuth schwer verletzt wurde, ist tot. Er erlag am Wochenende in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Am Montag vor einer Woche wurde er bei einem Unfall an der Einmündung Schlossallee/ Plankenheide in Nettetal-Leuth schwer verletzt. Der Rennradfahrer aus Grefrath geriet um 13.20 Uhr beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Einmündung mit einem Auto. Der 68-jährige Autofahrer aus Amern konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.