Neubau in Lobberich fertiggestellt : Krankenhaus-Anbau geht in Betrieb

Krankenhaus-Anbau geht in Betrieb

Neubau in Lobberich fertiggestellt

In die Station im dritten Stock des neu gebauten T-Flügels sind die ersten Patienten eingezogen. Foto: Städtisches Krankenhaus/Städtisches Krankehaus

Nettetal Nach rund drei Jahren Bauzeit ist es soweit: Das Großprojekt „T-Flügel“ des Nettetaler Krankenhauses geht sektionsweise in Betrieb. Rund 15 Millionen Euro wurden investiert.

Die Arbeiten am Anbau des Nettetaler Krankenhauses sind so gut wie abgeschlossen: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagt Norbert Peffer, Betriebs- und Pflegedienstleiter des Hauses mit Blick auf den modernen Anbau. „Zu sehen, dass sich die Räume jetzt mit Leben füllen, und zu wissen, dass wir für Patienten, Mitarbeiter und Partner sehr gute Bedingungen schaffen konnten, ist die Belohnung für die Geduld und die Arbeit der vergangenen Jahre.“

Den Startschuss machte Anfang Februar die MRT-Praxis des Kooperationspartners MVZ Radiologie-Netzwerk Viersen im Erdgeschoss des neuen T-Flügels. In dieser Woche folgen die Mitarbeiter des Krankenhauses und nehmen auf der neuen Wahlleistungsstation in er dritten Etage ihren Dienst iauf. Die Wahlleistungsstation des Hauses wurde im Rahmen des Neubaus erweitert und um 20 Patientenbetten aufgestockt, die sich in vier Ein-Bett-Zimmer und acht Zwei-Bett-Zimmer verteilen. Insgesamt stehen den Privatpatienten auf der dritten Etage jetzt 34 Zimmer zur Verfügung.