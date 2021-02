Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach (17. Februar 2021) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 23,4

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Mönchengladbach hat mittlerweile in ganz Nordrhein-Westfalen den zweitniedrigsten Inzidenzwert. Am Mittwoch sind in der Stadt nur sieben Neuinfektionen hinzugekommen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach ist auf den niedrigsten Stand seit dem 10. Oktober 2020 gesunken. Aktuell gibt es nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts 23,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In Nordrhein-Westfalen hat derzeit nur Münster eine niedrigere Inzidenz (17,4). Am Mittwochmorgen (Stand: 9 Uhr) verzeichnete das Gesundheitsamt der Stadt sieben neue positive Nachweise. Damit sind aktuell 532 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert.

Seit März wurde das Virus bei 7293 Personen (Vortag 7286) aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 6577 Personen (Vortag 6569) bereits genesen. Aktuell befinden sich 1476 (Vortag: 1488) Personen in Quarantäne, davon werden 32 im Krankenhaus behandelt.

Laut Divi-Register wurden am Mittwochmorgen 13 Covid-19-Patienten auf Mönchengladbacher Intensivstationen behandelt, fünf davon mussten invasiv beatmet werden. 18 Betten waren am Mittwochmorgen noch frei.

(RP/togr)