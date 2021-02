Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Inzidenzwert auf 41 Fälle gesunken

Kreis Viersen Auch wenn seit Samstag dem Kreis Viersen 44 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet wurden, geht die Inzidenzrate zurück: Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 44 auf 41 gesunken.

Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag 44 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Aktuell gelten 229 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist dagegen von 44 auf 41 gesunken. In den Krankenhäusern im Kreis werden 47 Menschen stationär behandelt, davon befinden sich vier auf Intensivstationen und drei werden beatmet.

Die bekannten Fälle verteilen sich im Westkreis so: Gemeinde Brüggen 328 bekannte Corona-Fälle, 13 Menschen sind aktuell infiziert, in der Stadt Nettetal sind 1360 Fälle bekannt, aktuell sind 33 Menschen infiziert. In der Gemeinde Niederkrüchten sind von 287 bekannten Fällen 7 aktuell, in der Gemeinde Schwalmtal von 357 aktuell 6 und in Viersen von 2372 aktuell 96.