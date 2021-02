Corona in Mönchengladbach (Montag, 15. Februar) : Acht Neuinfektionen und leicht gestiegene Inzidenz

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mönchengladbach wieder leicht gestiegen. Das städtische Gesundheitsamt verzeichnete am Montag, 15. Februar, insgesamt acht neue Infektionen mit dem Coronavirus.

Insgesamt waren am Montagvormittag 546 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesopfer ist auf 182 gestiegen. Eine Patientin (Jahrgang 1949) starb im Krankenhaus an Covid-19. Die Verstorbene litt an mehreren Vorerkrankungen, teilte die Stadt mit.