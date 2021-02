60+ in Nettetal : Senior-PC-Freunde Nettetal bestehen jetzt seit 25 Jahren

60+ in Nettetal

Die Senior-PC-Freunde treffen sich im Pfarrzentrum „Die Brücke“ in Lobberich. Foto: PC-Freunde

Nettetal Den 25. Geburtstag konnten die Senior-PC-Freunde Nettetal wegen Corona nicht mit einem Treffen feiern. Das holten sie jetzt am Rosenmontag nach – rein virtuell.

(RP) Allen Grund zum Feiern haben die Senior-PC-Freunde Nettetal (SPCFN), denn sie sind am 7. Februar 25 Jahre alt geworden. Doch lassen die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie derzeit kein Präsenztreffen im gewohnten Tagungsraum des Pfarrzentrums „Die Brücke“ in Lobberich zu; deshalb wird das Jubiläum am Rosenmontag, 15. Februar, ab 14 Uhr online gefeiert. „Das ist ja eigentlich auch standesgemäß für PC-Leute“, meint Sprecher Manfred Meis.