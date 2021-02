Corona in Mönchengladbach (Dienstag, 16. Februar) : Zwei Neuinfektionen und zwei weitere Tote

Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Gesundheitsamt am Dienstag. Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach ist nach einem kurzen Anstieg am Vortag wieder gesunken. Das städtische Gesundheitsamt meldete am Dienstag nur zwei Neuinfektionen, aber auch weitere Tote.

Das städtische Gesundheitsamt hat am Dienstag, 16. Februar zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Außerdem sind zwei weitere Menschen mit oder an dem Virus gestorben. Ein Patient (Jahrgang 1932) und eine Patientin (Jahrgang 1930), die in Senioreneinrichtungen lebten, starben im Krankenhaus an Covid-19. Bei beiden waren Vorerkrankungen bekannt. Seit Beginn der Pandemie verstarben 184 Menschen mit oder an Covid-19 in Mönchengladbach.

Insgesamt 533 Personen waren am Dienstag in Mönchengladbach noch mit dem Coronavirus infiziert. Seit März wurde das Virus bei 7286 Personen (Vortag 7284) aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon waren 6569 Personen (Vortag 6556) bereits genesen. 1488 (Vortag: 1513) Personen waren am Dienstagvormittag in Quarantäne, davon wurden 40 im Krankenhaus behandelt.

Laut Divi-Intensivregister lagen 14 Covid-19-Patienten auf den Mönchengladbacher Intensivstationen, sechs unter invasiver Beatmung. 13 Betten waren noch frei. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach dem leichten Anstieg am Vortag wieder gesunken. Sie lag am Dienstag bei 27,2.

(RP)