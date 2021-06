Kaldenkirchen/Lobberich : Mobile Sandkästen kommen zurück

Am 5. Juli wird in Kaldenkirchen erneut ein mobiler Sandkasten aufgestellt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen/Lobberich Am ersten Tag der Sommerferien, 5. Juli, kommen die mobilen Sandkästen zurück in die Fußgängerzonen von Kaldenkirchen und Lobberich. 2018 initiierte Anestis Ioannidis, Vorsitzender der Nettetaler Hilfsorganisation Human Plus, erstmals einen großen Sandkasten während der Ferien für Daheimgebliebene in Lobberich, vergangenes Jahr kam ein zweiter Sandkasten in Kaldenkirchen hinzu.

(mrö)