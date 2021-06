Corona im Kreis Viersen : Impfzentrum – Von Freitag an wieder Erstimpfungen möglich

Impfzentrum – Von Freitag an wieder Erstimpfungen möglich

Kreis Viersen Bis Ende nächster Woche stehen dafür rund 4100 Impfdosen zur Verfügung. Ab Mittwoch können Termine vereinbart werden. Allerdings ist die Zahl der Impfberechtigten nach einer Vorgabe des Landes NRW eingeschränkt.

Nachdem mangels Impfstoffs die Erstimpfungen gegen das Coronavirus in den Impfzentren in NRW vorübergehend ausgesetzt wurden, startet das Impfzentrum Viersen am Freitag, 25. Juni, wieder mit Erstimpfungen. Ab diesem Mittwoch, 8 Uhr, ist die Terminbuchung über die Kassenärztliche Vereinigung möglich – entweder online unter www.116117.de oder telefonisch unter 0800 11611701.