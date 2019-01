Hinsbeck : Neuer Sportwart soll TC Hinsbeck retten

Als neuer Sportwart soll Jürgen Lutter (li.) den TC Hinsbeck aus seinem Abwärtstrend herausholen. Vorsitzender Paul Fischer lässt ihm freie Hand . Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Hinsbeck Die Mitgliederzahlen sinken seit Jahren. Um nicht gänzlich unterzugehen, setzt der Tennisclub auf Hilfe von außen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Emily Senf Von Emily Senf Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen Autorendetails aufklappen Emily Senf (emy) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen und im Besonderen für die Berichterstattung über die Stadt Nettetal zuständig. zum Autorenprofil

Mit einem neuen Sportwart will der Tennisclub (TC) Hins­beck den Abwärtstrend stoppen. Denn in den vergangenen Jahren ist die Mitgliederzahl stetig gesunken. Während es vor einigen Jahren bei rund 260 Mitgliedern sogar mehrfach einen Aufnahmestopp gab, halten heute nur noch knapp 70 Sportler dem Club die Treue. Vor allem an der mittleren Basis der 30- bis 50-jährigen mangelt es. Das soll sich wieder ändern, meint Club-Vorsitzender Paul Fischer. Die Hoffnung: Tennistrainer Jürgen Lutter.

Spürbar sei der Abwärtstrend bereits in den vergangenen 20 Jahren gewesen, meint Fischer, vermehrt würden aber seit vier bis fünf Jahren Mitglieder den Club verlassen. Ein Grund dafür liegt für den 73-Jährigen auf der Hand: „Es fehlt ein Idol in Deutschland.“ Denn der Tennisclub habe immer vor allem dann einen großen Ansturm erlebt, wenn es in Deutschland tennis-mäßig so richtig gut lief, zu Zeiten von Boris Becker und Steffi Graf etwa. Anderen Tennisclubs gehe es auch so.

Info Abwärtstrend auch in anderen Clubs Entwicklung Wie Paul Fischer berichtet, gab es einst 27 Tennisvereine im Kreis Viersen, heute sind es 23. „Ich weiß vom Verband, dass auch andere Tennisclubs Probleme haben.“

Doch auch andere, örtlich naheliegendere Gründe führt Fischer an. So seien die vier Tennisplätze oberhalb der Fußballplätze in der Nähe der Hinsbecker Jugendherberge zwar schön gelegen – aber nicht sonderlich gut zu erreichen. „Man muss sein Auto unten abstellen und hoch laufen“, sagt Fischer. „Bei anderen Vereinen kann man bis an die Tennisplätze heranfahren.“ Zudem gibt es im Clubhaus keine Bewirtung mehr – auch ein Punkt, bei dem andere Vereine wiederum punkten können. „Die Jugendlichen sagen uns immer wieder, dass hier nichts los ist“, berichtet Fischer.

Dem Club mangelt es zumindest prozentual nicht am Nachwuchs: Mehr als 40 der knapp 70 Mitglieder sind unter 18 Jahre alt. Doch die Jugendabteilung bringe finanziell keinen Gewinn. Wenn der Club nicht weitere erwachsene Spieler gewinnen könne, sehe es finster aus. „Es wäre schade, wenn unser Club irgendwann nicht mehr existieren kann“, sagt Fischer. Die Rechnung, die früher galt, gehe heute nicht mehr auf: Waren einmal die Eltern im Tennisclub, folgten die Kinder irgendwann einfach nach.



Kurzkritik : Wenn das Irre menschlich ist

zurück

weiter

Lutter, der seit April Tennisspieler in Hinsbeck trainiert und den der Club nun offiziell zum Sportwart gewählt hat, ist in Sachen Tennis ein erfahrener Mann. 1983 hat er seine Tennisschule gegründet und ist, nachdem er lange Zeit nur bei einem Club beschäftigt war, nun seit gut zehn Jahren in mehreren Vereinen in der Region tätig, unter anderem in Kempen. Dafür kommt er immer extra aus Oberhausen an den Niederrhein, bislang immer dienstags nach Hinsbeck, vielleicht aber bald häufiger. „Man muss sehen, wie die Nachfrage ist“, sagt Lutter.

Der 62-Jährige will vor allem die ganz Kleinen begeistern. „Die Älteren haben sich meist schon auf eine Sportart festgelegt“, sagt er. „Die Kleinen aber transportieren den Sport weiter.“ Selbst wenn das nur in einer kleinen Prozentzahl passiere, sei dadurch schon viel gewonnen, meint er. So hat er bereits die Schnupper-AG der nahegelegenen Grundschule von einem auf zwei Kurse ausgebaut. Und: „Wenn sie Spaß haben, ist es auch nicht entscheidend, ob es gerade ein Tennis-Idol gibt.“