Schülertheater an der Gesamtschule Nettetal: Schüler bringen „Das Experiment“ auf die Bühne

Die Schüler zeigten das Stück vor passender Kulisse: in der Alten Fabrik an der Venloer Straße in Kaldenkirchen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Der Literaturkurs der Gesamtschule hat das Stück für das Projekt „Connecting Light“ noch einmal aufgenommen.

Auf eine andere Art und Weise befasst sich mit der Frage von Individualität und Zusammengehörigkeit ein Theaterstück von Sabine Hrach. Thomas Schulz, Deutschlehrer an der Gesamtschule Nettetal, kam schnell zu dem Entschluss, dieses Stück mit seinem Literaturkurs einzustudieren und aufzuführen. Dass es glänzend zum Laserstrahl „Connecting Light“ (verbindendes Licht) passen würde, war vor einem halben Jahr noch nicht vorauszusehen. Aber eine Wiederaufnahme drängte sich geradezu auf. Schulz und sein Literaturkurs der Jahrgangsstufe 13 nahmen die Anstrengungen einer erneuten Probenarbeit gern auf sich, um „Das Experiment“ noch einmal aufzuführen – dieses mal statt in der Schule in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen.