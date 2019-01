Breyell: Gewerbegebiet: Stadt lässt Bäume für Zufahrt fällen

Breyell (RP) Für die geplanten Gewerbeansiedlungen östlich der Dülkener Straße in Breyell wird die Straße verbreitert, um eine Abbiegespur anzulegen. Dazu muss zwischen der Autobahnabfahrt und dem Wäldchen eine Baumreihe entfernt werden.

Als Ausgleich muss die Stadt 25 neue Lindenbäume an der gleichen Straße pflanzen. 19 davon werden im Bereich der jetzt entfernten Bäume gepflanzt, weitere sechs in vorhandene Lücken entlang der Allee in Richtung Lötsch gesetzt. Die Stämme der drei Altbäume werden an anderer Stelle in der Stadt im Rahmen der Herstellung von Ausgleichsflächen als anreicherndes Totholz eingebracht. Mit einem Beginn der Erschließungsmaßnahmen durch die sich ansiedelnde Firma – die Neusser Brata KG, Spezialist für Paniermehl und Panaden – wird laut Stadt schon für Ende Januar 2019 gerechnet.