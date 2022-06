Nettetaler Tafel : Ehrenamtskarten für fleißige Helfer

Kaldenkirchen Bürgermeister Christian Küsters überreicht Helfern der Nettetaler Tafel Ehrenamtskarten. Damit haben sie landesweit Zugang zu Vergünstigungen und besonderen Angeboten.

Bei seinem Besuch der Nettetaler Tafel in Kaldenkirchen überreichte Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) insgesamt sieben Ehrenamtskarten an fleißige Helfer der Tafel, die jede Woche zwischen acht und 15 Stunden für die gute Sache ehrenamtlich unterwegs sind. Die Tafel unterstützt in Nettetal aktuell rund 400 Haushalte regelmäßig. Hierfür sammelt das Team überschüssige Lebensmittel, die nach gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar sind. Die eingesammelten Spenden werden aufwendig sortiert, umgepackt und mit dem Fahrzeug der Tafel an verschiedenen Haltestellen in Nettetal an Bedürftige ausgegeben.