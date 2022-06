Peter Dammer GmbH & Co. KG in Nettetal : Nach fast 47 Jahren im Unternehmen verabschiedet

Peter Dammer GmbH & Co. KG in Nettetal

Kaldenkirchen Das Hallenbau-Unternehmen Peter Dammer hat zwei langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Beide waren fast 47 Jahre im Betrieb.

Im Mai verabschiedete die Peter Dammer GmbH & Co. KG die langjährigen Mitarbeiter Georg Ramakers und Klaus Krause nach jeweils fast 47 Jahren Betriebszugehörigkeit. Beide hatten am 1. August 1975 ihre berufliche Laufbahn bei Dammer mit der Ausbildung zum Stahlbauschlosser begonnen. In ihrem Berufsleben haben beide im Dammer-Team am Bau von hunderten Hallen und Büros mitgewirkt. Die Verabschiedung erfolgte im Kreise der Kollegen in der Stahlbaufertigung, da wo vor fast 47 Jahren alles begann.