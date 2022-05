Stadt Viersen : Die ersten Preisträger der Jubiläums-Ehrenamtskarte

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (2. von links) überreichte die Jubiläums-Ehrenamtskarten an Herbert Minden, Isolde Holthausen und Romuald Minth (von links). Rechts im Bild: Andrea Mebs, die sich bei der Stadt um die Ehrenamtskarten kümmert Foto: Stadt Foto: Stadt Viersen

Viersen Die Jubiläums-Ehrenamtskarte ist neu und sie ist eine besondere Auszeichnung. Vergeben wird sie an Menschen, die sich 25 Jahre und länger ehrenamtlich eingesetzt haben. Jetzt stehen die ersten Preisträger fest.

Herbert Minden (73) war von 1984 bis 1996 Betreuer eines behinderten Jugendlichen in der Rheinischen Landesklinik Viersen. Von 1986 bis 1998 engagierte er sich als Übungsleiter und Mitglied des Vorstands bei der SG Dülken. Der Einsatz als ehrenamtlicher Richter dauerte von 1989 bis 2016. Zunächst als zweiter und später als erster Vorsitzender war er ab 2000 in der 2017 aufgelösten Nachbargemeinschaft „Neue Zeppelinstraße“ in Dülken aktiv. Von 2012 bis Ende 2020 war er Landschaftswächter bei der unteren Landschaftsbehörde des Kreises Viersen. Darüber hinaus engagiert sich Minden seit mehr als 40 Jahren als Wahlhelfer und Wahlvorsteher.