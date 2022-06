Gastronomie in Nettetal : „Zur Alten Post“ mit genügend Platz für Vereinsversammlungen

Wirt Olaf Kramp im Saal der Gaststätte „Zur Alten Post“. Foto: Heribert Brinkmann

Schaag Der SuS Schaag wich für seine Mitgliederversammlung in ein Lokal in Breyell aus. Die Schaager Gaststätte „Zur Alten Post“ hätte mit dem Saal genug Platz gehabt, so der Gastwirt Olaf Kramp.

Dass es in Schaag keine Kneipen mehr gebe, in denen Vereine ihre Mitgliederversammlungen abhalten können, will Olaf Kramp so nicht stehen lassen. Der SuS Schaag war mit seiner Mitgliederversammlung nach Breyell ausgewichen, was Kramp nicht verstehen kann. Der Koch betreibt seit zweieinhalb Jahren die Gaststätte „Zur Alten Post“ direkt neben der Kirche St. Anna in Schaag. Und dort seien bereits viele Gesellschaften eingekehrt. Im Saal neben dem Gastraum können 50 Leute Platz finden. Trauergesellschaften, Gesangsvereine oder andere Gruppierungen nutzen den Saal.

Olaf Kramp und seine Frau Ramona Kramp, die den Service übernimmt, haben viel in das lang leerstehende Lokal investiert. Inzwischen ist ein Biergarten mit 33 Plätzen dazu gekommen. Kramp, der dem Verband der Köche Deutschlands angehört, steht für eine frische, regionale Küche. Aber an der Theke könne man auch nur ein Bierchen trinken. Neben Diebels Alt Bitburger Pils und Benediktiner Weizen hat er jetzt auch das naturtrübe Gaffel Kölsch Wiess im Ausschank.

(hb)