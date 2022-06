Entenpfad in Kaldenkirchen : Hat ein Dieb beim versuchten Einbruch seinen Rucksack verloren?

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Silas Stein

Kaldenkirchen Ohne Beute blieb ein Einbrecher am Entenpfad. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bekam die Polizei einen Einbruch in einem großen Wohnhaus gemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz nach Mitternacht war an einem Wohnhaus am Entenpfad die Alarmanlage ausgelöst worden, woraufhin die Besitzerin die Polizei alarmierte. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Einsatzkräfte außer einer Hebelmarke an einer rückwärtigen Schiebetür keine weiteren Schäden feststellen. Der oder die Täter kamen nicht ins Haus.

Am Mittwochnachmittag hat ein Gärtner im Garten des Hauses einen Rucksack, eine Leiter und ein Fallrohr aus Kupfer gefunden. Ob diese Gegenstände mit dem versuchten Einbruch zusammenhängen, wird derzeit geprüft. Hinweise an die Polizei unter 02162 3770.

(hb)