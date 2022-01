Hein-Micus-Straße in Lobberich : Einbrecher erbeuten Schmuck und Elektronik

Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Einbruch in Lobberich. Foto: dpa/Carsten Rehder

Lobberich Schmuck und Kleinelektronikgeräte erbeuten Einbrecher am Montag in Lobberich. Zwischen 17.20 und 19.15 Uhr hebelten unbekannte Täter zunächst die rückwärtige Türe des Wintergartens eines Einfamilienhauses an der Hein-Nicus-Straße auf.

Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie dort ein Fenster zum eigentlichen Wohnhaus auf. Die Täter durchsuchten nahezu das gesamte Objekt und flohen mit der Tatbeute. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.

(hb)