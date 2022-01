Corona im Kreis Viersen : Neue Fälle in Schulen und Seniorenheimen

Eine Labormitarbeiterin bereitet Teströhrchen für einen PCR-Test vor. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Neue Corona-Fälle im Kreis Viersen gab es auch an Grundschulen und an der Primus-Schule - außerdem in Seniorenheimen. Der Inzidenz-Wert steigt weiter.

Das Kreisgesundheitsamt hat am Dienstag 226 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Davon entfallen fünf auf Grundschulen im Kreis Viersen sowie zwei auf die Primus-Schule in Viersen, außerdem fünf auf Seniorenheime in Viersen. Aktuell gelten 1728 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 127 mehr als am Montag.

179 Kontaktpersonen (+14) befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt von 379,5 auf 382,9 (NRW: 381,7). Nachweislich entfallen bisher im Kreis Viersen insgesamt 431 Ansteckungen (+98) auf die Variante B.1.1.529 (Omikron). In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden zwölf Covid-19-Patienten (+/-0) stationär behandelt. Einer (+/-0) befindet sich auf der Intensivstation, einer (-1) wird beatmet.

So haben sich die Fallzahlen im Kreis Viersen entwickelt: Viersen 482 (+41), Nettetal 223 (+29), Brüggen 60 (+8), Schwalmtal 77 (+5), Niederkrüchten 26 (-8), Kempen 233 (+7), Willich 314 (+28), Tönisvorst 247 (+10), Grefrath 66 (+7).

(naf)