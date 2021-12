Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Nach Polizeiangaben hatten die Täter die Wohnungstür aufgehebelt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Bisher unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 10.30 und 12 Uhr in eine Wohnung an der Brandenburger Straße in Viersen-Dülken eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sie die Wohnungstür aufgehebelt. In der Wohnung durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Die Einbrecher erbeuteten nach jetzigem Ermittlungsstand einige zig tausend Euro und Schmuck.

Über den weiteren Umfang der Beute ist nach Polizeiangaben derzeit nichts bekannt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.

(naf)