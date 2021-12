Am Frenkenweg in Leuth : Trickdiebe stehlen in Leuth Schmuck

Die Polizei fahndet nach zwei Trickbetrügern, die am Freitag in einer Wohnung in Leuth Schmuck stahlen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leuth Am Freitag hatten Trickbetrüger in Leuth Erfolg: Eine 84-Jährige ließ zwei unbekannte Männer in ihre Wohnung. Sie gaben vor, die Telefon- und Fernsehverbindung überprüfen zu müssen. Während einer der Täter die Frauen beschäftigte, durchsuchte der zweite die Schränke. Er erbeutete Schmuck.

(hb) Schmuck erbeuten zwei Männer am Freitag in Leuth. Unter dem Vorwand, die Telefon- und Fernsehverbindung überprüfen zu müssen, ließ eine 84-jährige Nettetalerin am Freitagmittag um 11.30 Uhr zwei unbekannte Männer in ihre Wohnung auf dem Frenkenweg. Eine 71-jährige Haushälterin war ebenfalls in der Wohnung. Die beiden Täter schickten die Frauen in das Wohnzimmer und den Keller und durchsuchten die Schränke. Nachdem die 84-Jährige aus dem Keller zurückkam, fiel ihr auf, dass Schmuck fehlte. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter bereits geflüchtet. Der erste Täter ist 1,80 Meter groß, hat schwarze Haare und war schwarz gekleidet. Der Zweite war 1,70 Meter groß, hat kurze schwarze Haare, eine Brille und einen Dreitagebart und trug schwarze Kleidung. Hinweise auf die Täter erbittet die zuständige Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 3770.

(hb)