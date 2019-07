Breyell : Stadtbücherei in Breyell erhält Beschattung

Stadtbücherei in Breyell erhält Beschattung

Breyell Bislang wird es im Anbau im Sommer teils extrem heiß. Die Arbeiten sollen innerhalb der Ferien abgeschlossen werden.

Emily Senf (emy) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen und im Besonderen für die Berichterstattung über die Stadt Nettetal zuständig.

Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen

Nur sehr schwer erträgliche Hitze soll es in den Räumen der Stadtbücherei Nettetal bald nicht mehr geben. Die Hauptstelle an der Lobbericher Straße in Breyell erhält eine Beschattungsanlage. Dafür wurde das Gebäude eingerüstet, seit dieser Woche laufen die Arbeiten.