Breyell : Einbrecher stehlen Geld und Schokolade

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos (Symbolfoto).

Breyell Bei einem Einbruch in ein Vereinsheim haben Unbekannte Beute gemacht. Laut Polizeiangaben stiegen sie zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 8.45 Uhr, in das Gebäude an der Straße Blumental in Breyell ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie stahlen einige zig Euro, Schokolade und zwei Getränkekästen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770.

(emy)