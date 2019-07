Schaag : Polizei nimmt Maskierten am Autohaus fest

Ein Streifenwagen der Bundespolizei mit eingeschaltetem Blaulicht (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Schaag Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Donnerstag um 1.30 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses an der Boisheimer Straße in Schaag einen maskierten Mann festgenommen. Er lag unter einem der Autos, hatte keinen Ausweis bei sich und gab an, 33 Jahre alt zu sein und zur Begehung von Diebstählen nach Deutschland eingereist zu sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Ermittlungen dauern an.

(emy)