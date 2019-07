Breyell : Schiefner besucht Breyeller Firma

Breyell CDU-Bundestagsabgeordneter Udo Schiefner hat die mittelständische Firma Wala in Breyell besucht und wurde dabei von den Geschäftsführern Andrea Landers und Thomas Raupach begrüßt.

Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen stellt aus recyceltem Kunststoff oder Neuware Bodenplatten her, die in ganz unterschiedlichen Bereichen, von Kindergärten über Großküchen bis zur Schwerindustrie, eingesetzt werden. „Besonders beeindruckt hat mich das Recycling-Verfahren, bei dem so gut wie kein Abfall entsteht“, sagt Schiefner. Neben Nachhaltigkeit punktet das Unternehmen mit praktischen Lösungen. So können die Bodenplatten im laufenden Betrieb verlegt werden, ohne großen Maschineneinsatz und ohne dass Werkshallen geräumt werden müssen.