Nettetal : Stadt setzt Sauger gegen Raupenbefall an Eichen ein

Stadt setzt Sauger gegen Raupenbefall an Eichen ein

Nettetal Kontrollen der Stadt sowie Meldungen von Bürgern hätten ergeben, dass an verschiedenen Stellen – beispielsweise auf öffentlichen Grünflächen, an den Radwanderrouten sowie Wanderwegen – die Raupe Eichen befallen hat.

Kontrollen der Stadt sowie Meldungen von Bürgern hätten ergeben, dass an verschiedenen Stellen – beispielsweise auf öffentlichen Grünflächen, an den Radwanderrouten sowie Wanderwegen – die Raupe Eichen befallen hat. Allerdings sei bei den rund 3000 Eichen im innerstädtischen Bereich laut Angaben der Stadtverwaltung eine vollständige Kontrolle nicht möglich. Nur dort, wo sich regelmäßig Menschen aufhalten, solle zu deren Schutz eingegriffen werden. Eine Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Wald erfolge – auch in Absprache mit dem zuständigen Förster – hingegen nicht.