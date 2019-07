Kaldenkirchen : Unbekannte scheitern an Haustür

Kaldenkirchen Die Täter schafften es nicht, die Türe aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können.

Unbekannte sind bei einem Einbruchversuch in Kaldenkirchen gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie am Mittwoch zwischen 9.30 und 17 Uhr an der Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus am Akazienweg, die Tür hielt aber stand. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770.