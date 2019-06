Hinsbeck : Ehemalige der Volksschule Hinsbeck erinnern sich

Die Ehemaligen trafen sich in Haus Milbeck. Foto: Heinz Koch

Hinsbeck Zum Klassentreffen des Jahrgangs 1947/48 der Volksschule Hinsbeck trafen sich im Haus Milbeck 15 der 38 ehemaligen Schüler und Schülerinnen. Bei Kaffee und Kuchen und einem leckeren Abendessen vergingen die Stunden schnell, und es gab viel zu erzählen.

Die nunmehr alle 70-Jährigen frischten die Erinnerungen an die ersten Schuljahre auf, und es war für so machen interessant, was damals erlebt wurde, wie die Lehrer waren und welchen Blödsinn man selbst verzapft hatte. Im Gegensatz zu früheren Klassentreffen werden heutzutage die Abende zwar immer kürzer, bleiben jedoch immer interessant.