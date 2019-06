Kaldenkirchen : Weitere Nutzung der Hauptschule offen

Die Hauptschule in Kaldenkirchen läuft aus. Foto: Franz-Heinrich Busch

Kaldenkirchen Der Schulstandort in Kaldenkirchen wird untersucht. Vor dem Sommer sollen Ergebnisse vorliegen.

Die Zukunft des Schulzentrums Kaldenkirchen, das derzeit aus drei Schulen besteht, ist ungewiss: Während die Gemeinschaftsgrundschule und die Realschule in ihrem Bestand gesichert sind, schließt die zwischen den beiden Gebäuden liegende Hauptschule zum Ende des nächsten Jahres. Wie das Gebäude danach weiter genutzt werden kann, ist noch offen, wie Jochen Müntinga, Geschäftsbereichsleiter Familie, Bildung und Soziales in der Stadtverwaltung, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport mitteilte.