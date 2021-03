A61 bei Nettetal : Polizei findet 83.900 Euro im Handschuhfach

Nettetal Zehntausende Euro in bar hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der A61 bei Nettetal im Handschuhfach eines Autos gefunden. Der Fahrer des Wagens machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Geldes.

Insgesamt 83.900 Euro haben Polizisten im Handschuhfach eines Autos gefunden, das auf der A61 in Nettetal kontrolliert wurde. Wie die Bundespolizei mitteilte, entdeckten die Beamten das Bargeld, das in einem Briefumschlag steckte, im Auto eines 58 Jahre alten Mannes. Woher die Scheine stammen, sollen nun die weiteren Ermittlungen klären. Der 58-jährige Fahrer mache „widersprüchliche Angaben“ zur Herkunft des Geldes. Mehr als 10.000 Euro in bar müssen bei der Einreise nach Deutschland angegeben werden.