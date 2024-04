Oberligist Nettetal muss nach Frintrop Mit Rückenwind zum Aufsteiger

Apropos Rückrunde – Hier rangieren die Nettetaler nach acht Spielen und 14 Punkten auf Tabellenplatz fünf. Nur die Hälfte an Punkte sammelten in dieser Zeit die Frintroper. Allerdings haben die Ergebnisse dennoch gezeigt, dass man mit ihnen jederzeit rechnen muss. Alle Spiele gegen die Topteams der Liga endeten denkbar knapp, teilweise nur mit einem Tor Unterschied. So führten die Frintroper sogar einige Zeit gegen den Tabellenzweiten aus Ratingen, mussten sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben. Im Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Baumberg hatte die Mannschaft mit 2:3 das Nachsehen. Mit gleichem Ergebnis verlor man auch das Spiel gegen den Tabellendritten SpVg Schonnebeck.