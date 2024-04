Veranstaltung des Lauftreffs Düsseldorf-Süd Hitzeschlacht beim Benrather Volkslauf

Keine Herausforderung sind die 21,1 Kilometer hingegen für DLRG-Schwimmer Julian. Mit der Nummer 620 ging er ziemlich gelassen an den Start. Der 28-Jährige nutzte seine Teilnahme am Volkslauf als Vorbereitung auf den bevorstehenden Frühjahrslauf der TG 1881 am nächsten Wochenende im Volksgarten. „In Benrath geht es gemütlich zu“, schätzt er die familiäre Sportfest-Atmosphäre.