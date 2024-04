Nettetal verliert 2:4 Vermeidbare Niederlage in Frintrop

Nach einem Ball über die Abwehrkette scheiterte Ilyas Vöpel (75.) aus kurzer Distanz an Torwart Stefan Jaschin. Fünf Minuten später parierte Jaschin dann einen Strafstoß von Lekaj. Nach Foulspiel an Spickenbaum beförderte Lekaj vom Punkt den Ball halbhoch in die linke Ecke, doch Jaschin war zur Stelle. Auch Thomas (83.) gelang es aus drei Metern nicht, Torwart Jaschin zu überwinden. Weitere Großchancen wurden notiert, die allesamt nicht genutzt wurden. Es schien an diesem Samstag wie verhext zu sein. Den Schlusspunkt in der Partie setzte Jonas Rübertus (88.) zum 4:2-Endstand für DJK Adler Union Frintrop.