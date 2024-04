Aktion in Nettetal Renovierungen und neue Geräte auf Spielplätzen

Für 2024 ist nach Angaben der Stadtverwaltung auch die Sanierung des Platzes an der Goethestraße in Kaldenkirchen vorgesehen. Der Wirtschaftsplan des Nettebetriebs sieht dafür 75.000 Euro Spielplatz vor. Die Stadt geht davon aus, dass einiger Bedarf dafür angesichts der Lage und der Altersstruktur der in der Nähe lebenden Menschen besteht: Der Spielplatz liege in der Nähe von viel Mietwohnungsbau und einer Großtagespflege. Auf längere Sicht soll in Kaldenkirchen im Zuge der Umsetzung des Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) auch der Spielplatz am Markt barrierefrei umgestaltet werden. Außerdem gibt es Überlegungen, einen Fitnesspfad in Kaldenkirchen einzurichten.