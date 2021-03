Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität im Kreis Viersen : Mehr Internet-Betrug wegen Corona

Kriminalität in Corona-Zeiten: Betrüger versuchen im Internet auch beim Handel mit Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmitteln Kasse zu machen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Kreis Viersen In Corona-Zeiten arbeiten auch die Kriminellen öfter am Computer: Das geht aus dem aktuellen Jahresrückblick zur Kriminalitätsentwicklung im Kreis Viersen hervor. Danach stieg die Zahl der Fälle, in denen das Internet zum Einsatz kam, um 78 Prozent. Auch Betrugsfälle mit Masken oder Desinfektionsmitteln gehörten dazu.