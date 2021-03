Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt wieder über 50

Kreis Viersen Es gibt einen weiteren Todesfall im Kreis Viersen. Seit Samstag registrierte das Gesundheitsamt im Kreis Viersen insgesamt 57 Neuinfektionen.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Montag nach Wochen wieder über die Marke von 50 gestiegen. Gegenüber Samstag stieg die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen von 40 auf 51. Seit dem Wochenende registrierte das Kreisgesundheitsamt insgesamt 57 Neuinfektionen, darunter eine Person an der Gottfried-Kricker-Schule in Willich.