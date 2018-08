Schulsanierung in den Sommerferien: 1,1 Millionen Euro für Schulsanierungen

In der Realschule in Kaldenkirchen wird derzeit die Holzdecke entfernt. Die Aula hinter den Falttüren ist nach den Ferien dran. Foto: Emily Senf

Nettetal Der Nettebetrieb nutzt die Sommerferien, um Schulgebäude auf Vordermann zu bringen. Mancherorts werden Wände gestrichen oder Decken ausgetauscht. In der Realschule Kaldenkirchen gehen die Arbeiten nach den Ferien weiter

Während sich vermutlich etliche Schüler freuen, in den Sommerferien mal nicht an die Schule denken zu müssen, wird in den Nettetaler Einrichtungen gearbeitet. Die Stadt nutzt die lehrfreie Zeit, um die Gebäude auf Vordermann zu bringen. Mehr als eine Million Euro hat sie dafür eingeplant. Allerdings wird noch nicht alles fertig sein, wenn Ende des Monats der Unterricht wieder losgeht.

In der Gemeinschaftsgrundschule Breyell an der Biether Straße haben der Eingangsflur, die Toiletten und die Klassenräume einen neuen Anstrich erhalten. Dafür war am letzten Schultag alles abgebaut worden, am Montag darauf kamen die Maler, berichtet Rudolf Ucher vom Nettebetrieb. An einigen Fenstern hängen Klebebänder, die Stoßleisten müssen noch auf Stuhllehnenhöhe an den Wänden angebracht werden. „Manche Stellen werden nachverputzt“, sagt Ucher. Die meisten Klassen sind schon wieder eingeräumt, die Tafeln angeschraubt. Auch die Mensa des offenen Ganztags im Souterrain wurde gestrichen. Der Durchgang zu den Toiletten im Erdgeschoss hat eine Tür bekommen. „Die hält nun die Gerüche fern“, sagt Ucher.