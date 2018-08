Anwohner ärgern sich über Lärm auf der Steyler Straße in Kaldenkirchen

Kaldenkirchen Die Anwohner der Steyler Straße in Kaldenkirchen berichten, dass es täglich ab 5 Uhr morgens scheppert

Meist ginge es morgens um kurz nach fünf los. „Dann fahren die ersten Lkw an unserem Haus vorbei“, berichtet Hans-Gerd Braßler, der an der Steyler Straße in Kaldenkirchen wohnt. „Gerade wenn sie leer sind, scheppert es.“ Den 63-Jährign stören die Gullydeckel auf der Fahrbahn und die Wassereinläufe am Rand. „Sie sind abgesackt“, sagt er. „Wenn jemand drüber fährt, ist es sehr laut.“ Nachbar Erwin Eycke bestätigt: „Der Schall ist wahnsinnig laut.“