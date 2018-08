Unfall auf der A61: Auflieger kippt in Breyeller Kurve um

Auflieger kippt in Breyeller Kurve um

Kaldenkirchen Die Autobahn 61 zwischen Boisheim und Kaldenkirchen war zeitweise gesperrt

In der Breyeller Kurve zwischen den Anschlussstellen Nettetal und Kaldenkirchen-Süd der Autobahn 61 ist am Dienstag ein Kleinbagger von einem Auflieger gekippt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war der Auflieger aus bislang ungeklärter Ursache ins Schaukeln geraten, der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, daraufhin stürzte der Kleinbagger vom Hänger. Für die Zeit der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war der Autobahnabschnitt am Nachmittag zeitweise voll gesperrt.